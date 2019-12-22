На территории завода в Омске обрушилось четырехэтажное здание

Здание не использовалось и обрушилось во время демонтажных работ. Сообщается об одном погибшем

В Кировском округе Омска обрушилось неиспользуемое здание, сообщили в областном главке МЧС. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

О происшествии стало известно в 12:50 (09:50 мск). В аварийно-спасательной операции и разборе завалов участвует 31 человек и восемь единиц техники. По словам собеседника агентства, обрушение произошло во время демонтажа здания на территории комбикормового завода.

Информация о происшествии уточняется, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

Под завалами нашли пострадавшего, достать его пока не удалось, сообщили ТАСС в Омском центре медицины катастроф. Им оказался один из рабочих, занимавшихся демонтажом, сейчас на месте дежурят две бригады скорой помощи.

Утром 22 декабря в Уфе загорелся нефтехимический завод. Пожару присвоили повышенный, третий ранг сложности. В его тушении участвовали 135 человек, на место происшествия также выезжал пожарный поезд. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Никто не пострадал.