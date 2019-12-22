СК начал проверку после обрушения здания в Омске

СК начал проверку после обрушения здания в Омске

Следственный комитет начал проверку после обрушения неиспользуемого четырехэтажного здания на территории завода в Омске, сообщила старший помощник руководителя областного управления СК Лариса Болдинова, передает ТАСС.

По предварительным данным, под завалами оказался мужчина 1973 года рождения, Его тело извлечено из-под завалов.

Днем 22 декабря в Омске у здания на территории бывшего завода во время демонтажных работ обрушилось три этажа. Под завалами оказался один из рабочих. В аварийно-спасательных работах участвуют 17 человек, на месте дежурят медики.