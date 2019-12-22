Следователи начали проверку после стрельбы у ресторана в Приморье

Следователи начали проверку после стрельбы у ресторана в Приморье

Следователи начали проверку, после того как мужчина устроил стрельбу из ружья возле ресторана в Дальнегорске в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Проверку начали по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК (хулиганство). По предварительным данным ведомства, между мужчинами произошла ссора. Один из них несколько раз выстрелил из ружья. В результате пострадали четыре человека.

Инцидент произошел около ресторана, расположенного на проспекте 50-летия Октября. В региональном управлении МВД сообщали, что разыскивают стрелявшего мужчину. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в ресторане в Санкт-Петербурге между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них ударил другого рукояткой пистолета, в результате чего оружие непроизвольно выстрелило. Пострадавший получил касательное ранение головы, а также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК) и начали проверку.