Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 20 дек, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 20 дек, 13:15
СК начал проверку после обрушения здания в Омске Общество, 13:24 В ресторане Петербурга мужчина устроил драку с пистолетом Общество, 13:21 Как пережить зиму комфортно: 5 простых интерьерных решений Партнерский материал, 13:07 СМИ узнали о контракте украинских компаний с «Газпромом» Бизнес, 13:07 Захарова оценила ответ Польши на слова Путина о причинах Второй мировой Политика, 13:01 Путин и Медведев поздравили кардиохирурга Бокерию с юбилеем Общество, 12:38 Четыре человека пострадали при стрельбе около ресторана в Приморье Общество, 12:31 Как развивается эко-туризм в России Партнерский материал, 12:15 Власти назвали предварительную причину пожара на заводе в Уфе Общество, 12:13 Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США Политика, 12:12 WADA ответило на версию о причастности Родченкова к изменению базы данных Спорт, 11:57 Куда стоит заглянуть в Нью-Йорке и встретить Новый год дважды РБК Стиль и Visa, 11:52 В Архангельской области загорелся дом престарелых Общество, 11:47 МИД Польши ответил на слова Путина о причинах начала Второй мировой Политика, 11:41
Общество ,  
0 
В ресторане Петербурга мужчина устроил драку с пистолетом

Мужчина выстрелил из пистолета во время конфликта в ресторане в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городского главка МВД.

Инцидент произошел накануне около 01:30 мск на улице Доблести. По данным с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что в ресторане возникла ссора между двумя мужчинами. Один из них ударил второго 35-летнего участника конфликта рукояткой пистолета по голове. При ударе произошел непроизвольный выстрел, и 35-летний мужчина получил касательное ранение головы.

Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе
Общество

В больнице полицейским сообщили, что у него выявили черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По словам врачей, он находился в состоянии средней тяжести. После оказания медпомощи его отправили домой на амбулаторное лечение.

Правоохранительные органы начали проверку и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК).

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Дальнегорске Приморского края. В результате пострадали четыре человека. По данным регионального управления МВД, между мужчинами произошел конфликт. Один из них несколько раз выстрелил из ружья. Пострадавших госпитализировали.

Теги: новости РБК, Петербург, стрельба, пистолет, ресторан, конфликт
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Четыре человека пострадали при стрельбе около ресторана в Приморье
Общество
В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину за стрельбу в официанта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter