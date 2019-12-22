В ресторане Петербурга мужчина устроил драку с пистолетом

Мужчина выстрелил из пистолета во время конфликта в ресторане в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городского главка МВД.

Инцидент произошел накануне около 01:30 мск на улице Доблести. По данным с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что в ресторане возникла ссора между двумя мужчинами. Один из них ударил второго 35-летнего участника конфликта рукояткой пистолета по голове. При ударе произошел непроизвольный выстрел, и 35-летний мужчина получил касательное ранение головы.

В больнице полицейским сообщили, что у него выявили черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По словам врачей, он находился в состоянии средней тяжести. После оказания медпомощи его отправили домой на амбулаторное лечение.

Правоохранительные органы начали проверку и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК).