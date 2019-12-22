Четыре человека пострадали при стрельбе около ресторана в Приморье

Четыре человека пострадали при стрельбе около ресторана в Приморье

Возле ресторана в Дальнегорске в Приморском крае произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, передает ТАСС.

По данным полиции, между мужчинами произошла ссора, и один из них несколько раз выстрелил из ружья. В результате четыре человека получили ранения, пострадавших доставили в больницу.

Сейчас полиция разыскивает мужчину.

В конце ноября в кафе в Карачаево-Черкесии произошла перестрелка, пострадал один человек. Полицейские задержали нападавшего, у которого изъяли травматический пистолет. Отмечалось, что молодому человеку понравилась официантка, но за нее вступился муж, и спустя час посетитель вернулся в кафе с травматическим пистолетом.