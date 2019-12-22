Лавров назвал понравившееся ему качество Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему нравится прямолинейность президента США Дональда Трампа в обсуждении международных вопросов и двусторонних отношений. Об этом министр сообщил в программе «Большая игра», отрывок которой показали в эфире «Первого канала».

Лавров отметил, что они с американским лидером виделись несколько раз и «неплохо знакомы». Он добавил, что ему нравится, как Трамп обсуждает проблемы.

«Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает», — заявил Лавров. Министр рассказал, что такая черта не всегда встречается среди политиков высшего уровня.

Последняя встреча Лаврова и Трампа состоялась в Вашингтоне 10 декабря. По словам главы МИД России, она прошла в атмосфере взаимопонимания. Американский лидер также положительно оценил переговоры и рассказал, что стороны обсуждали Иран, КНДР, торговлю, «вмешательство» в выборы, а также контроль над вооружениями и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).