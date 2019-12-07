Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе

Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе

Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в кафе на Таганской улице в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«Да, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В рамках уголовного дела проводятся необходимые мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители получили информацию о конфликте между гражданами в кафе на Таганской улице, куда впоследствии прибыли наряды полиции. Однако к этому моменту участники конфликта скрылись с места происшествия. Как установили в полиции, неизвестные вошли в кафе в 19.55. Один из них, вооруженный «предметом, похожим на пистолет, произвел два выстрела», после чего неизвестные скрылись, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Инцидент в кафе на Таганской улице произошел в ночь на 7 декабря.

Как ранее сообщил телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел на территории торгового центра «Таганский пассаж». По его данным, один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета. Очевидцы случившегося рассказали, что перед этим его оппоненты достали ножи.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что один из участников конфликта выхватил травматический пистолет и выстрелил несколько раз, после чего участники драки разбежались.