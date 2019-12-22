Захарова оценила ответ Польши на слова Путина о причинах Второй мировой

Именно Варшава, а не Москва долгое время подрывала и работу специалистов, которые пытались разобраться в исторических вопросах между странами, и двусторонние отношения, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает ТАСС.

«Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», увидев в ней попытку исказить правду о Второй мировой войне. В ходе большой пресс-конференции 19 декабря он заявил, что советские войска зашли в Польшу, когда ее правительство уже не контролировало вооруженные силы. Варшава, в свою очередь, ответила, что предпосылкой Второй мировой войны является пакт Молотова — Риббентропа, который Германия и СССР подписали в 1939 году, и секретный протокол к нему, «разделивший Восточную Европу на германскую и советскую сферы влияния». По мнению польской стороны, заявления Москвы «представляют собой ложную картину событий».