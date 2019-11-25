В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

На должность исполняющей обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (НМИЦ) назначена Елена Голухова. Ранее она занимала должность заместителя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заведующего научно-консультативным отделением центра Сергея Никонова.
«Было совещание с участием министра [здравоохранения Вероники Скворцовой]. Лео Антонович [Бокерия] будет теперь президентом центра, а и.о. директора — Елена Зеликовна Голухова», — заявил он.
По словам Никонова, она является академиком и «человеком центра», который очень давно в нем работает.
Он отметил, что срок исполнения обязанностей Голуховой пока не определен.