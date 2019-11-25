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В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
На этот пост назначена Елена Голухова, ранее занимавшая должность заместителя директора. Срок исполнения обязанностей пока не определен, сообщили в центре
Елена Голухова (Фото: rosminzdrav.ru)

На должность исполняющей обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (НМИЦ) назначена Елена Голухова. Ранее она занимала должность заместителя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заведующего научно-консультативным отделением центра Сергея Никонова.

«Было совещание с участием министра [здравоохранения Вероники Скворцовой]. Лео Антонович [Бокерия] будет теперь президентом центра, а и.о. директора — Елена Зеликовна Голухова», — заявил он.

По словам Никонова, она является академиком и «человеком центра», который очень давно в нем работает.

Он отметил, что срок исполнения обязанностей Голуховой пока не определен.

Общество
Лео Бокерия спустя 25 лет ушел c поста директора Центра Бакулева

Об уходе Лео Бокерии с должности директора Медцентра имени Бакулева днем 25 ноября сообщила журналистам Вероника Скворцова. Она уточнила, что он не увольняется, а переходит с позиции директора на должность президента центра. Этого, по словам министра, требует законодательство. Скворцова отметила, что поводом стал принятый несколько лет назад закон, ограничивающий возраст руководителей медицинских организаций 70 годами (Бокерии — 79 лет).

Бокерия работал в должности директора НМИЦ на протяжении 25 лет. Он был инициатором создания Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России (сейчас является ее президентом). Также Бокерия — главред нескольких медицинских журналов, глава комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты. Он имеет звание почетного профессора МГУ, также был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II–IV степеней.

Автор: Михаил Юшков
Теги: медицинский центр
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Лео Бокерия спустя 25 лет ушел c поста директора Центра Бакулева
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