В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

На этот пост назначена Елена Голухова, ранее занимавшая должность заместителя директора. Срок исполнения обязанностей пока не определен, сообщили в центре

Елена Голухова (Фото: rosminzdrav.ru)

На должность исполняющей обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (НМИЦ) назначена Елена Голухова. Ранее она занимала должность заместителя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заведующего научно-консультативным отделением центра Сергея Никонова.

«Было совещание с участием министра [здравоохранения Вероники Скворцовой]. Лео Антонович [Бокерия] будет теперь президентом центра, а и.о. директора — Елена Зеликовна Голухова», — заявил он.

По словам Никонова, она является академиком и «человеком центра», который очень давно в нем работает.

Он отметил, что срок исполнения обязанностей Голуховой пока не определен.