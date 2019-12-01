Появилось видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии

В Сети появилась запись с камер наблюдения из кафе в Черкесске, в котором произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На записи видно, как молодой человек вошел в кафе и выстрелил из пистолета в девушку, которую попытался прикрыть собой мужчина, стоявший рядом. Другой посетитель при этом начал стрелять в ответ, после чего нападавший выбежал из зала.

По данным Telegram-канала Baza, девушка, работавшая официанткой, понравилась молодому человеку, однако за нее вступился муж. Посетитель вновь приехал в кафе через час — на коне и с травматическим пистолетом, сообщает канал.

Перестрелка в кафе в Карачаево-Черкесии произошла в ночь на 30 ноября. В результате происшествия был ранен 19-летний мужчина, его госпитализировали. Позднее полицейские задержали 24-летнего нападавшего, у которого изъяли травматический пистолет. Мужчина признался в содеянном, сообщили в республиканском МВД.