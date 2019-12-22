Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтехимическом заводе в Уфе

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтехимическом заводе в Уфе

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании предприятия «Опытный завод Нефтехим» в Уфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Башкирии.

Пожар начался утром 22 декабря, его площадь составила 2 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 135 человек, также на место происшествия направили пожарный поезд. Позднее возгорание удалось локализовать.

Как заявил ТАСС зампред регионального комитета по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов, причиной пожара могло стать возгорание технологической жидкости.

В результате происшествия никто не пострадал, специалисты не выявили повышенного загрязнения воздуха. РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС.