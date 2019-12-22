Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

Россия не будет ухудшать отношения с Китаем ради «счастья» Соединенных Штатов. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

Он сообщил, что осенью во время визита в Нью-Йорк общался с бывшим американским госсекретарем Генри Киссинджером. Тот рассказал министру о своей книге о Китае. Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.

«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы», — заявил министр в программе «Большая игра», отрывок которой показали в эфире телеканала.

Лавров отметил, что идея того, что необходимо достигать своих целей через развитие сотрудничества, а не санкции и ультиматумы, «заслуживает как минимум признания».