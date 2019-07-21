Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек

Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного ГУ МЧС.

Дом-интернат расположен в деревне Дарковичи Брянской области.

Ранее ведомство сообщало о ночном пожаре в организации и одном пострадавшем. Экстренные службы прибыли к месту происшествия в 01.42 по местному времени. Площадь пожара составила 20 кв. м. «В 02.03 пожар был локализован, в 02.18 ликвидирован. Проводилась эвакуация постояльцев персоналом объекта», — сообщало МЧС. Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар произошел в подмосковной Яхроме, где из-за возгорания площадью 10 кв. м из психиатрической больнице № 9 эвакуировали 72 человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По его словам, никто не пострадал.