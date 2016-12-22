При пожаре в приюте для бездомных в Красноярском крае погибли двое мужчин

В приюте для бездомных в городе Канске Красноярского края произошел пожар, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.
«18 января 2018 года в 20:00 по местному времени в данном здании возник пожар, в ходе ликвидации которого сотрудниками МЧС на первом этаже обнаружены тела двоих мужчин в возрасте 51 и 57 лет со следами термического воздействия», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что 14 других постояльцев были эвакуированы. В настоящее время следователи выясняют причину возникновения пожара.
Отмечается, что в этом двухэтажном здании ранее располагался детский лагерь. В 2009 году его приобрела в собственность религиозная организация христиан и предоставляла бездомным возможность жить там.
13 января в Афинах жертвами пожара в доме престарелых стали две женщины.