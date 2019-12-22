Спасатели локализовали пожар на нефтехимическом заводе в Уфе

Спасатели локализовали пожар на нефтехимическом заводе в Уфе

Спасатели предотвратили распространение огня в здании предприятия «Опытный завод Нефтехим» в Уфе: пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. м, сообщили в республиканском главке МЧС, передает «РИА Новости».

Локализация прошла в 10:44 (8:44 мск).

Пожар на нефтехимическом заводе в Башкирии начался утром 22 декабря. Как сообщили в региональном управлении МЧС, загорелась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках и огонь мог перекинуться на другие здания предприятия. На место происшествия вызвали пожарный поезд, помимо этого, в тушении участвуют 135 человек и 45 единиц техники.

По информации спасателей, пострадавших нет, превышения предельного объема вредных веществ в воздухе не зафиксировано.