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Синоптики сообщили об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния, 22 декабря, температура воздуха практически во всех регионах России превышает климатическую норму. Об этом РБК сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В России погода везде разная. Практически везде температура выше нормы. В западных областях снега нет, это нехарактерно [для данного времени года]», — сказала она.

Позднякова отметила, что в западных регионах температура выше нормы на 5-6 градусов. Однако большая часть севера и северо-востока Европейской части России покрыта снегом. В частности, он есть в Пензенской, Саратовской областях и в Поволжье.

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По словам синоптика, в столице по-прежнему ожидается аномально теплая температура воздуха — она повысится до 3 градусов выше нуля. «Сегодня погода облачная, существенных осадков не ожидаем», — сказала Позднякова.

Она отметила, что, согласно статистической норме, должна начаться астрономическая зима, а температура воздуха должна составлять минус 6 градусов.

«Мы сейчас далеки от этого градусов на 8, аномалия положительная. Тепло сохранится до середины следующей недели», — заявила синоптик. Позднякова добавила, что с наступлением нового десятилетия климатические нормы могут быть изменены.

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«В связи с тем, что по каким-то причинам теплеет климат, зимы становятся все более теплыми относительно нормы. Норма — это 1961–1990 годы. С началом следующего десятилетия нормы будут пересматриваться, понятие климата уже будет учитывать тенденцию потепления климата на земном шаре», — сказала она.

Главный специалист Метеобюро добавила, что в связи с этим нормой станет другая температура, однако все равно отрицательная. По ее словам, для российского климата не характерна положительная температура в течение всех суток 22 декабря, даже с учетом потепления.

Теги: новости РБК, погода, аномалия, тепло
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