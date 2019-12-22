Синоптики сообщили об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния

Синоптики сообщили об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния, 22 декабря, температура воздуха практически во всех регионах России превышает климатическую норму. Об этом РБК сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В России погода везде разная. Практически везде температура выше нормы. В западных областях снега нет, это нехарактерно [для данного времени года]», — сказала она.

Позднякова отметила, что в западных регионах температура выше нормы на 5-6 градусов. Однако большая часть севера и северо-востока Европейской части России покрыта снегом. В частности, он есть в Пензенской, Саратовской областях и в Поволжье.

По словам синоптика, в столице по-прежнему ожидается аномально теплая температура воздуха — она повысится до 3 градусов выше нуля. «Сегодня погода облачная, существенных осадков не ожидаем», — сказала Позднякова.