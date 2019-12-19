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Общество ,  
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В Москве и Петербурге побиты температурные рекорды

В Санкт-Петербурге в минувшую среду, 18 декабря, был побит установленный в 1956 году рекорд по теплу, сообщает региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Воздух прогрелся до 7,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса выше предыдущего рекордного значения.

В этот день температурный рекорд был побит и в Москве. На столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали 2,9 градуса тепла. В прошлый раз рекорд этого дня на ней отметили в 1956 году.

Погода в Москве побила температурный рекорд 1956 года
Общество

При этом главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова пояснила, что абсолютным температурным рекордом для Москвы считается 5,3 градуса — такие данные метеорологи получают, объединив данные о температуре с нескольких метеорологических станций. Абсолютный рекорд для этого дня был установлен 18 декабря 1886 года.

В четверг, 19 декабря, температурный рекорд в столице был зафиксирован второй день подряд: в столице в 03:00 зафиксировали 6,5 градуса тепла, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. До этого максимальная температура воздуха в этот день составила 5,3 градуса в 1982 году.

Теги: погода, Санкт-Петербург, Москва
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