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Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.

Помимо этого, избыточное употребление воды перегружает сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы, добавила эксперт. По ее словам, в среднем в день человеку требуется 2,5 л воды, при этом 1 л из этого объема уже поступает в организм из пищи. Таким образом, достаточно будет выпить за сутки 1,5 л, или около шести стаканов.

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Ранее эксперты сообщили, что кратковременное голодание — от 12 до 36 часов — полезно для организма: в это время начинают перерабатываться старые и неработающие клетки и перезапускается иммунная система. 

Теги: питание, вода
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