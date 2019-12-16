Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.

Эксперты изучили зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макаронные изделия, чай, муку, приправы и молоко из России, Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки.

Так, согласно результату проверок, только два из 21 продукта не прошли проверку. Исследование показало, что в чаях Richman (Шри-Ланка) и «Мацеста» (Россия) содержались пестициды.

Как заявили Роскачеству в Институте этической и экологической сертификации Италии, который сертифицировал чай «Мацеста», срок выданного документа для этого продукта закончился еще в 2012 году. В связи с этим организация намерена подать иск на компанию, незаконно использующую знак органики.