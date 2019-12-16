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Врач сообщил о пользе кратковременного голодания для организма человека

Кратковременное голодание положительно влияет на человеческий организм. Об этом рассказал доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова Валерий Сергеев, пишет RT.

По словам Сергеева, во время голодания длительностью от 12 до 36 часов чужеродные элементы — старые и нефункционирующие клетки — перерабатываются в глюкозу, которая используется для выработки энергии. «Организм входит в состояние стресса и начинает решать проблему, как выжить в новых для него условиях», — пояснил Сергеев.

По его словам, в условиях отсутствия пищи организм также превращает в энергию жирные кислоты. Это ведет к снижению веса и сокращению нагрузки на сердце и опорно-двигательный аппарат. Поэтому, по словам врача, кратковременное голодание перезапускает иммунную систему, которая начинает лучше противостоять вирусам и инфекциям.

Самой щадящей голодовкой Сергеев назвал схему «12/12», когда человек последний раз ест в 19:00, а завтракает через 12 часов — в 7:00 на следующий день. Нарастить мышечную массу поможет схема 16/8, когда человек ужинает в 16:00, а затем завтракает только в 8:00.

Однако практиковать голодание следует осторожно, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем, напомнил Сергеев. Во время воздержания от еды не стоит отказываться от потребления воды, считает специалист.

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Теги: продукты, питание
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