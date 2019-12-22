СМИ узнали о направленном Джонсону от Трампа приглашении в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил британского премьер-министра Бориса Джонсона посетить Белый дом в 2020 году, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Точная дата встречи еще не назначена: предположительно, стороны встретятся после того, как начнутся торговые переговоры между США и Великобританией после Brexit 31 января 2020 года.

По информации издания, Джонсона пригласили с официальным визитом в Вашингтон с его подругой Кэрри Саймондс.

Британский парламент несколько раз не мог принять законопроект о выходе страны из ЕС: против него выступала оппозиция, которая в том числе предлагала вновь провести референдум с расчетом предотвратить Brexit. Но по итогам выборов, прошедших 12 декабря, победила Консервативная партия Джонсона, получившая рекордное за 40 лет большинство, и уже через неделю, 20 декабря, британские депутаты во втором чтении одобрили соглашение о выходе страны из ЕС. В случае окончательного принятия документа Brexit может пройти в январе 2020 года.