Hollywood Reporter назвал 10 худших фильмов 2019 года

Hollywood Reporter составил рейтинг самых худших фильмов 2019 года. Он опубликован на сайте издания.

Первое место в списке занимает мультфильм «Стражи Арктики». На втором — мюзикл «Кошки», в котором, по мнению кинокритиков, «оцифрованные гибриды» человека и кошки выглядят в некоторых случаях «странно», а в других — «жутко». На третьей строчке рейтинга расположился фильм киностудии Marvel «Темный Феникс» — очередная картина из серии про Людей Икс.

К тому же, в список худших фильмов 2019 года вошли две картины с Джоном Траволтой «Домино» и «Бок о бок», а также фильмы «Спокойствие», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Спокойствие», «Фанат» и «Рэмбо: Последняя кровь», главную роль в котором исполнил Сильвестр Сталлоне.

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