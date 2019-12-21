МВД назвало причину нападения подростков на полицейских в Апатитах

Руководство управления МВД по Мурманской области начало служебную проверку после того, как подростки напали на полицейских в Апатитах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления.

По данным ведомства, 20 декабря в полицию поступило сообщение, что подростки шумно себя вели возле городского дома культуры. На место происшествия прибыли правоохранители, однако несовершеннолетние не реагировали на их замечания, после чего «начали оказывать активное сопротивление». В результате двое полицейских пострадали.

Следователи также начали проверку после нападения на полицейских. Директор дома культуры Ольга Бигоцкая рассказала «ХибИнформБюро», что в ДК проходила дискотека, однако после ее окончания подростки не расходились и сотрудники вызвали полицию.

По данным издания, у одного из несовершеннолетних была банка пива в руке и он громко ругался матом. Полицейские хотели отвезти его в отделение, однако он оказал сопротивление. После этого началась драка, к которой подключились другие подростки.