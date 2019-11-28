В Норильске задержали подозреваемых в убийстве мужчины подростков

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В Норильске по подозрению в убийстве 41-летнего мужчины задержаны два подростка в возрасте 15 и 16 лет. Об этом сообщается на сайте главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 25 ноября двое несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения проникли в квартиру к жителю Норильска. На почве ранее возникшего конфликта подростки нанесли ему множественные телесные повреждения, от чего мужчина скончался на месте.

Подозреваемые в ходе допроса дали признательные показания. В отношении них заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ноябре в Москве задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника. Потерпевший был доставлен в больницу. По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК (разбой).



