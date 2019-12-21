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В Апатитах подростки напали на полицейских

Следственный комитет начал проверку из-за нападения подростков на сотрудников полиции в Апатитах. Об этом сообщает СК по Мурманской области.

Вечером 20 декабря подростки, которые гуляли около городского дома культуры, напали на полицейских, охранявших общественный порядок.

Как сообщает «ХибИнформБюро» со ссылкой на директора ДК Ольгу Бигоцкую, в доме культуре проходила дискотека для школьников. В 21:00 мероприятие закончилось, однако подростки не расходились. Сотрудники ДК решили позвонить в полицию.

На место приехали два наряда полицейских, которые «увидели среди нескольких десятков человек юношу с банкой пива в руке», который громко ругался матом. Полицейские предложили ему проехать в отделение, в ответ тот «начал активно сопротивляться». «Завязалась драка, к которой подключились другие школьники», — писало издание.

Происходящее попало на камеру уличного наблюдения, видеозапись драки была опубликована в Youtube.

В сентябре на Алтае были задержаны двое подростков, подозреваемых в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52 и 37 лет. По версии следствия, молодые люди пришли в дом погибших с целью «разобраться» по поводу кражи запчастей.

Теги: полиция, подростки, Мурманская область
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