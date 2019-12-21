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«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке

Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права. Об этом РБК сообщил гендиректор издательства Евгений Капьев. Ранее об отказе издавать книгу изданию Baza заявил Лесли.

По словам гендиректора «Эксмо», перед выходом каждой книги издательство «проводит анализ коммерческого потенциала, юридической чистоты, качества текстов, новизны идей, представленных в книге». «В данном случае издательство проанализировало историю продаж предыдущих книг Лесли, различные риски, а также коммерческий потенциал «Go to fish», — сказал РБК Капьев. По его словам, в процессе работы не удалось найти оптимальный обоюдовыгодный для издательства и автора формат.

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Таиланде за незаконные тренинги
Общество

Издание Baza сообщало, что издательство разорвало контракт с Алексом Лесли 12 декабря. По его данным, этот договор расторгли «по обоюдному согласию». Издание писало, что книга посвящена «приключениям» Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в Таиланде, а также ее конфликту с миллиардером Олегом Дерипаской. Лесли сообщил, что в «Эксмо» причину расторжения контракта объяснили «юридическими причинами». По его словам, в другом издательстве уже также отказались от издания книги. «Думаю, что с этой книгой в России сейчас никто не захочет связываться», — добавил Лесли.

«Я не знаю про эту книгу ничего вообще», — ответила Настя Рыбка на вопрос РБК, отрицает ли она, что в книге Лесли «Go to fish» рассказана ее и Дерипаски история. Также она сказала, что не следит за творчеством Лесли. Она рассказала, что у нее с издательством прекрасные отношения. По ее словам, «Эксмо» и АСТ «очень и очень хотят» с ней работать. «Они мне раз в неделю пишут, я сейчас две книги одновременно заканчиваю. Все прекрасно будет издаваться», — отметила она.

Стали известны детали уголовного дела против Насти Рыбки и Алекса Лесли
Общество

В 2018 году Рыбку задержали вместе с Лесли в Таиланде. Местные правоохранители заподозрили их в организации незаконных секс-тренингов. Они признали свою вину. Суд приговорил их к условному сроку, а в конце января 2019 года их депортировали из страны. В России они также были фигурантами уголовного дела о принуждении к занятию проституцией в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 240 УК).

Помимо этого Рыбка заявляла, что у нее есть аудиозаписи разговоров с Дерипаской, которые касаются вмешательства России в президентские выборы в США. Миллиардер обвинил ее в разглашении деталей его личной жизни и подал на нее в суд. Рыбку признали виновной и оштрафовали на 500 тыс. руб.

Теги: «Эксмо», издательство, книга, новости РБК
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