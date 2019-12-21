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Технологии и медиа ,  
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Facebook сообщил о ликвидации поддельных аккаунтов из трех стран

Администрация социальных сетей Facebook и Instagram (обе принадлежат компании Facebook) ликвидировала несколько поддельных аккаунтов из Грузии, Вьетнама и США, выдававших себя в качестве средств массовой информации и политических деятелей. Об этом говорится в заявлении главы политики кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера.

Одна из групп был создана на территории Грузии и была связана предположительно с грузинским правительством и правящей партией страны «Грузинская мечта». В эту группу входили 39 учетных записей, 344 страниц, 13 групп и 22 учетных записей в Facebook и Instagram. В основном, на этих страницах распространяли местные новости, а также критиковали оппозиционные партии и различные гражданские структуры.

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Вторая базировалась во Вьетнаме и США и была нацелена преимущественно на Соединенные Штаты, а также на Вьетнам и на пользователей по всему миру, которые говорят на китайском и испанском языках. Деятельность этой группы Facebook связывает с американской медиакомпанией Epoch Media Group.

В середине октября Facebook сообщил о ликвидации четырех групп учетных записей, участвовавших в кампаниях вмешательства в политику США и других странах мира. 

Теги: Facebook, Instagram, аккаунты
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