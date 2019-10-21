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Facebook удалил связанные с российской «фабрикой троллей» аккаунты

Компания Facebook заявила, что закрыла четыре группы учетных записей, которые участвовали в кампаниях вмешательства в политику в США и других странах мира. Об этом сообщается на сайте соцсети.

Компания удалила 135 аккаунтов в Facebook, а также 26 страниц, четыре группы и 21 аккаунт в Instagram, созданных в Иране. По данным соцсети, их деятельность была нацелена на США, Северную Африку и Латинскую Америку.

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Администрации страниц и владельцы аккаунтов обычно публиковали местные политические новости, а также посты о геополитике. В числе темы, которые освещались авторами контента была жизнь общественных деятелей в США, поддержка Палестины, конфликт в Йемене, а также политика в США и Израиле.

Помимо этого компания удалила 50 учетных записей в Instagram и один аккаунт в Facebook, созданных в России и ориентированных в основном на США. По данным соцсети, в них нашли ссылки на «Агентство интернет-исследований» (IRA, согласно данным расследования РБК — часть «фабрики троллей», пытавшейся повлиять на выборы в США). С этих аккаунтов комментировались другие посты, чтобы расширить охват контента, отметили в Facebook.

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«Небольшая часть этих учетных записей также использовала старые мемы, первоначально опубликованные IRA», — отмечается в сообщении. Часто эти аккаунты публиковали сообщения на темы выборов в США, экологических проблем, расовой напряженности, либерализма и консерватизма.

Глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер отметил, что решение Facebook принимал не на основе содержания публикаций, сделанных с этих учетных записей, а исходя из их поведении. По данным компании, они координировали свои действия, использовали поддельные учетные записи и пытались вводить в заблуждение других пользователей, чтобы они не догадались, чем те занимаются.

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Глейхер рассказал, что Facebook поделился информацией о произошедшем с правоохранительными органами, а также с политиками и отраслевыми партнерами.

РБК сообщал, что петербургское «Агентство интернет-исследований» является одним из юрлиц «фабрики троллей», которая, по данным Минюста США, оказывала влияние на американских избирателей с 2014 года.

Теги: Facebook, аккаунты, удаление, Иран, Россияне
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