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Технологии и медиа ,  
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Суды ЕС смогут предписывать Facebook удалять комментарии в других странах
Если комментарии пользователей Facebook признаны клеветническими, оскорбительными или содержат запрещенную в одной из стран информацию, то суды вправе выносить постановления с требованием удалить их, разъяснили в Люксембурге
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Суд Евросоюза разрешил национальным судебным инстанциям по всей Европе предписывать хостинговым компаниям, в том числе и Facebook, удалять или блокировать по всему миру клеветнические или оскорбительные комментарии. Об этом говорится в решении (.pdf) суда.

«Законодательство ЕС не запрещает предписывать провайдеру, такому как удалять хранящуюся у него информацию, содержание которой идентично той, которая была ранее объявлена незаконной», — говорится в заявлении Европейского суда.

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За соответствующим пояснением в Суд Евросоюза обратился Верховный суд Австрии, который рассматривал иск председателя группы «зеленых» в парламенте страны Евы Главишинг-Пищек, пребовавшей от юрлица удалить комментарий в Facebook, который, как утверждает она, подрывает ее честь.

Согласно европейской директиве об электронной торговле, Facebook формально не несет ответственности за хранящуюся на ее серверах информацию, если его администраторам не известно о ее незаконном характере.

«Законодательство ЕС не исключает, что такое судебное решение может оказывать влияние на глобальном уровне в рамках соответствующего международного права, которое государства-члены должны принимать во внимание», — значится в решении суда.

В Facebook решение суда раскритиковали, отметив, что роль социальных платформ заключается не в том, чтобы отслеживать, интерпретировать и удалять слова, которые могут быть запрещены в некоем суверенном государстве.

«Это подрывает давний принцип, согласно которому одна страна не имеет права навязывать свою риторику другой стране. Это также открывает двери для обязательств, налагаемых на интернет-компании, по мониторингу публикации и последующей их интерпретации, если они окажутся эквивалентны признанному незаконным контенту», — цитирует Reuters заявление Facebook.

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Британская правозащитная группа Article19 встала на сторону американской соцсети: по ее мнению, решение суда может повлиять на свободу слова в глобальном интернете. Исполнительный директор группы Томас Хьюз отметил, что это может привести к случаям, когда суд в одной стране потребует удаления постов в соцсетях в другой, даже если они не будут содержать запрещенной информации в последнем государстве.

Автор: Анна Трунина
Теги: Facebook, Евросоюз
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