Суды ЕС смогут предписывать Facebook удалять комментарии в других странах

Если комментарии пользователей Facebook признаны клеветническими, оскорбительными или содержат запрещенную в одной из стран информацию, то суды вправе выносить постановления с требованием удалить их, разъяснили в Люксембурге

Суд Евросоюза разрешил национальным судебным инстанциям по всей Европе предписывать хостинговым компаниям, в том числе и Facebook, удалять или блокировать по всему миру клеветнические или оскорбительные комментарии. Об этом говорится в решении (.pdf) суда.

«Законодательство ЕС не запрещает предписывать провайдеру, такому как удалять хранящуюся у него информацию, содержание которой идентично той, которая была ранее объявлена незаконной», — говорится в заявлении Европейского суда.

За соответствующим пояснением в Суд Евросоюза обратился Верховный суд Австрии, который рассматривал иск председателя группы «зеленых» в парламенте страны Евы Главишинг-Пищек, пребовавшей от юрлица удалить комментарий в Facebook, который, как утверждает она, подрывает ее честь.

Согласно европейской директиве об электронной торговле, Facebook формально не несет ответственности за хранящуюся на ее серверах информацию, если его администраторам не известно о ее незаконном характере.