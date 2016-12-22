Дамаск осудил принятую при невмешательстве России резолюцию Совбеза ООН

Россия не стала накладывать вето на резолюцию Совбеза, которая продляет действующий механизм доставки гуманитарной помощи в Сирию. Власти Сирии уверены, что этот механизм способствует поставкам оружия в страну

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Совет безопасности ООН одобрил резолюцию, утверждающую существующий механизм доставки гуманитарной помощи в Сирию. Россия и Китай в ходе голосования воздержались, представитель Дамаска при Совбезе осудил принятие документа, следует из пресс-релиза ООН.

Действующий механизм доставки гуманитарной помощи был продлен еще на год, до 10 января 2020 года. Документ не подразумевает необходимости получения согласия официального Дамаска на доставку гуманитарных грузов. В поддержку резолюции выступили 13 стран, в том числе трое постоянных членов Совбеза — США, Великобритания и Франция. Россия и Китай от голосования воздержались. Проект принятой резолюции был предложен Швецией и Кувейтом.

Представитель России Василий Небензя объяснил отказ от участия в голосовании «гуманитарными соображениями и призывами других стран». Вместе с тем, он подчеркнул, что текст резолюции «оторван от реальности». » Нельзя обвинять сирийское правительство, закрывая глаза на действия других стран. Должны быть согласованы параметры для обеспечения прозрачности и недопущения участия вооруженных групп в гуманитарной деятельности», — цитирует пресс-служба ООН слова российского представителя.

Представитель КНР, в свою очередь заявил, что доставка гуманитарной помощи в Сирию должна производиться с уважением суверенитета страны.

Представитель Сирии Башар Джаафари выступил против резолюции. «Центр координации гуманитарной помощи в Сирии — это Дамаск. Получение согласия правительства Сирии на доставку гуманитарной помощи из-за границы — базовый принцип, записанный в резолюции Генеральной Ассамблеи», — заявил он (цитата по ТАСС). Джаафари подчеркнул, что действующий механизм доставки гуманитарной помощи в Сирию облегчает контрабанду оружия в воюющую страну.

Все постоянные члены Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) обладают правом вето. Это означает, что резолюция считается отклоненной в том случае, если хотя бы одна из этих пяти стран проголосовала против. Также в состав Совбеза входят непостоянные члены — эти десять стран не обладают правом вето и ротируются каждые два года.

В начале ноября Центральное командование ВС США обвинило Россию в блокировании поставок гуманитарной помощи ООН в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии. В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, 28 октября сообщали о срыве отправки гуманитарного конвоя в лагерь беженцев Эр-Рукбан из-за того, что военнослужащие США не смогли обеспечить его безопасность.