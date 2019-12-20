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Под Волгоградом начали проверку из-за заклеившей рот детям учительницы

В одной из школ Волгоградской области началась служебная проверка после информации о том, что учительница второго класса заклеила рот ученикам скотчем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный комитет образования.

Инцидент произошел в школе № 37 города Волжский. Накануне «Блокнот Волжский» писал, что учительница начальных классов пригрозила шумным ученикам заклеить рты скотчем, что позже и сделала. Младшеклассники пожаловались на произошедшее родителям.

Мать одного из учеников подтвердила агентству сообщения о случившемся. Она отметила, что сначала учительница заклеила «в шутку» рот только одному школьнику, а остальные стали просить ее о том же, воспринимая это как игру. «Но некоторые родители восприняли всерьез и пожаловались», — добавила она.

РБК направил запрос в школу № 37 Волжского и комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

В конце ноября в сети появилось видео, как школьник в Уссурийске счищает снег с козырька школы, в то время как дворник из окна придерживает его. В связи с инцидентом прокуратура завела административное дело, работник школы был уволен, а директор получил строгий выговор.

Теги: Волгоградская область, учительница, школа
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