В Приморье завели административное дело после уборки снега школьником

Фото: VladNews / Youtube

Прокуратура Уссурийска завела дело об административном правонарушении на директора школы, где ученик чистил снег на козырьке здания. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Отмечается, что школьник был привлечен к труду незаконно, без согласия родителей. Кроме того, работы на высоте проводились несовершеннолетним без страховки и средств защиты, в результате чего его жизнь и здоровье подвергались опасности.

Ранее в Сети появилось видео, где ребенок без верхней одежды сбрасывает лопатой снег с покатого козырька здания с вывеской «Школа №31». Из окна его придерживает, обхватив, взрослый.

После публикации записи полиция Приморского края начала проверку. Как пишет «РИА Новости», выяснилось, что за чистку от снега отвечала женщина-дворник. На перемене один из школьников вызвался помочь ей. В администрации отметили, что мальчик пробыл на крыше не более пяти минут. В связи с произошедшим директору школы вынесено замечание, завхозу объявлен выговор, а дворника уволили.