Общество , 25 ноя, 09:32
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В Приморье начали проверку видео со счищающим снег со школы ребенком
В Приморском крае полиция начала проверку после публикации видео, на котором ребенок счищает снег со школьного козырька, говорится в сообщении регионального управления МВД.
В ведомстве добавили, что школу посетят инспекторы по делам несовершеннолетних. Видео опубликовал на своем YouTube-канале портал «Владивосток онлайн».
Запись, на которой видно, как мальчик сбрасывает лопатой снег с козырька здания с вывеской «Школа №31», появилась в Сети накануне, 24 ноября. Отмечается, что действие происходило в Уссурийске. На кадрах видно, что ребенок стоит на козырьке без верхней одежды и из окна его придерживает, обхватив, взрослый.
РБК направил запрос в департамент образования и науки Приморского края.