В Приморье начали проверку видео со счищающим снег со школы ребенком

В Приморье начали проверку видео со счищающим снег со школы ребенком

Фото: VladNews / Youtube

В Приморском крае полиция начала проверку после публикации видео, на котором ребенок счищает снег со школьного козырька, говорится в сообщении регионального управления МВД.

В ведомстве добавили, что школу посетят инспекторы по делам несовершеннолетних. Видео опубликовал на своем YouTube-канале портал «Владивосток онлайн».

Запись, на которой видно, как мальчик сбрасывает лопатой снег с козырька здания с вывеской «Школа №31», появилась в Сети накануне, 24 ноября. Отмечается, что действие происходило в Уссурийске. На кадрах видно, что ребенок стоит на козырьке без верхней одежды и из окна его придерживает, обхватив, взрослый.

РБК направил запрос в департамент образования и науки Приморского края.