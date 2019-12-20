В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

Трое рабочих погибли под обвалом грунта при ремонте на территории детского дома в Тулуне (Иркутская область). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Тулуне на Песочной улице, 76 произошел обвал траншеи при проведении ремонтных работ», — сказал он. «РИА Новости» также сообщает о троих погибших в результате обвала со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По его словам, ЧП произошло во время копания земляной траншеи. Агентство также сообщает о двоих пострадавших.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области посоветовали обратиться в областное СУ СКР.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.