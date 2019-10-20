В Екатеринбурге оказавшиеся под завалами грунта рабочие погибли

В Екатеринбурге два сотрудника коммунальных служб, которых завалило грунтом во время проведения коммунальных работ, погибли. Об этом пишут Znak.com и «Екатеринбург Онлайн».

Как отмечает «Екатеринбург Онлайн», мужчины находились в траншее на глубине около 10 м, когда у находящегося рядом экскаватора отвалился ковш. Он упал в траншею, рабочих засыпало землей. Приехавшие на место спасатели — всего в поисковой операции участвовали 29 человек и семь единиц техники — через несколько часов достали тела погибших. По данным издания, одному мужчине было 34 года, второму — 18 лет.

Об инциденте, который произошел на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический, стало известно вечером в субботу, 19 октября. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области уточняли РБК, что ведомство организовало доследственную проверку возможных нарушений требований труда при проведении земляных работ.