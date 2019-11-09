В Башкирии в результате обвала траншеи погиб рабочий

В Башкирии из-за обвала грунта погиб человек. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС.

Как говорится в сообщении, 9 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии в городе Учалы: во время проведения земляных работ и спаивания трубопровода на глубине двух метров произошел обвал стенки траншеи. Трое рабочих оказались завалены землей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС смогли откопать мужчин. Однако 38-летний рабочий погиб. Остальные двое человек в возрасте 31 и 39 лет были переданы бригаде скорой помощи.

19 октября в Екатеринбурге завалило грунтом двух сотрудников коммунальной организации, которые выполняли земляные работы. По данным МЧС, мужчины находились в траншее на глубине около 10 м, когда у стоявшего рядом экскаватора оторвался ковш и их засыпало землей. В спасательной операции принимали участие 29 человек и 7 единиц техники. Через несколько часов тела работников были извлечены из-под земли. Погибшим было 34 и 18 лет.