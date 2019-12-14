В ДТП с автобусом на Урале пострадали семь человек

В ДТП с автобусом на Урале пострадали семь человек

Семь человек обратились за медицинской помощью в результате аварии с пассажирским автобусом в Свердловской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых.

ДТП произошло около 07:10 по местному времени (05:10 мск) на 242-м км трассы Пермь — Екатеринбург. Заказной автобус перевозил 53 пассажира, ехавших с концерта певца Макса Коржа.

По словам Горелых, водитель автобуса задремал за рулем и потерял управление. В результате транспортное средство выехало на встречную полосу и вылетело в кювет, где перевернулось на бок.

В Бисертскую больницу скорая помощь доставила семерых пострадавших, сейчас решается вопрос об их госпитализации.

«Людей из перевернувшегося автобуса инспекторы ДПС помогают отправлять в Екатеринбург на попутных рейсовых автобусах и машинах», — сообщил Горелых.