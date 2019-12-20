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Стрельба на Лубянке ,  
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Отец стрелка с Лубянки сообщил о его разрыве с девушкой

Отец Евгения Манюрова, который, как предполагается, устроил стрельбу на Лубянке, рассказал о своем сыне. В разговоре с РБК Фатих Манюров упомянул, что у сына была девушка, однако их отношения прекратились до стрельбы.

По словам Манюрова-старшего, его сын был очень спокойным и одновременно скрытным. Сам он не участвовал в воспитании Евгения, им занималась мать. Отец только платил алименты. «Я его не воспитывал с детства. Алименты платил, им занималась жена. Я туда не лез, меня и не пускали», — рассказал он.

Несмотря на то, что соседи и знакомые Евгения Манюрова говорили, что ни разу не видели его с друзьями и девушкой, по словам отца, у него все же были отношения. «Была девушка в Москве, но они разошлись, быть может, года три назад. Я у него спрашивал, ведь он в возрасте уже: «Чего не женишься?». «Я не женюсь», — отвечал он», — рассказал отец.

Фатих Манюров отметил, что не может предположить, из-за чего его сын мог начать стрельбу.

Мать Евгения отказалась общаться с журналистами. «Без комментариев», — сказала Светлана Манюрова РБК.

Стрелок с Лубянки. Что подтолкнуло бывшего чоповца к нападению на ФСБ
Общество

Евгений Манюров жил в Подольске. По словам соседей, его воспитывали мать и бабушка, которая умерла полтора года назад. О его занятиях стрельбой никому не было известно, хотя однажды он предлагал соседу съездить в тир. Семью Манюрова жители дома характеризуют как интеллигентную, а самого предполагаемого стрелка — как необщительного и тихого человека.

Евгений Манюров — предполагаемый стрелок с Лубянки, который вечером 19 декабря организовал нападение на здание ФСБ на Лубянской площади. В результате стрельбы у здания спецслужбы погиб один сотрудник ФСБ, еще четверо работников и один гражданский получили ранения. Стрелка ликвидировали ответным огнем. Он был вооружен карабином или автоматом и травматическим пистолетом. Манюров владел карабином «Вепрь» и двумя карабинами «Сайга». Часть оружия при обыске нашли у него дома.

Теги: Лубянка, стрелок, новости РБК
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