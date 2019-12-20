Отец стрелка с Лубянки сообщил о его разрыве с девушкой

Отец Евгения Манюрова, который, как предполагается, устроил стрельбу на Лубянке, рассказал о своем сыне. В разговоре с РБК Фатих Манюров упомянул, что у сына была девушка, однако их отношения прекратились до стрельбы.

По словам Манюрова-старшего, его сын был очень спокойным и одновременно скрытным. Сам он не участвовал в воспитании Евгения, им занималась мать. Отец только платил алименты. «Я его не воспитывал с детства. Алименты платил, им занималась жена. Я туда не лез, меня и не пускали», — рассказал он.

Несмотря на то, что соседи и знакомые Евгения Манюрова говорили, что ни разу не видели его с друзьями и девушкой, по словам отца, у него все же были отношения. «Была девушка в Москве, но они разошлись, быть может, года три назад. Я у него спрашивал, ведь он в возрасте уже: «Чего не женишься?». «Я не женюсь», — отвечал он», — рассказал отец.

Фатих Манюров отметил, что не может предположить, из-за чего его сын мог начать стрельбу.

Мать Евгения отказалась общаться с журналистами. «Без комментариев», — сказала Светлана Манюрова РБК.