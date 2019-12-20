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Стрельба на Лубянке ,  
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Соседи стрелка с Лубянки рассказали о его характере и семье

Евгений Манюров, который, предположительно, устроил стрельбу на Лубянке, жил нелюдимо и мало с кем общался. С самого детства он жил в одном и том же доме в Подольске с матерью и бабушкой, рассказали РБК жильцы.

Соседка Манюрова по подъезду рассказала, что он был «ничем не примечательным человеком, тихим и спокойным». По ее словам, мужчина жил обособленно, его никогда не видели в компании с кем-либо. «О его занятии стрельбой было почти неизвестно. Лишь однажды он предложил ее мужу «съездить в тир пострелять», но тот отказался», — сообщила она. О хобби Манюрова соседи узнали только из новостей. Семейных скандалов в его квартире никогда не происходило, саму семью она характеризует как интеллигентную.

Старшая по дому также говорит о том, что Манюров ни с кем не дружил, не было известно и о его отношениях с девушками. Его бабушка умерла примерно полтора года назад, она была заслуженной учительницей.

Охранник ТЦ, в котором работала мать Манюрова, рассказал, что в последний раз его видели три дня назад, когда он заходил за покупками. «Он был замкнутый, тихий», — характеризует стрелка охранник. Бутик, в котором работала его мать, некоторое время прекратил приносить выручку и полгода назад закрылся.

Стрелок с Лубянки. Что подтолкнуло бывшего чоповца к нападению на ФСБ
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Ранее мать Манюрова рассказала журналистам, что тот увлекался боксом и рукопашным боем. Из-за смерти бабушки он в знак траура отрастил бороду. Манюров занимался стрельбой и четыре года участвовал в городских соревнования. Он работал в охранных структурах, и, по словам отца, утверждал, что занимался охраной посольства ОАЭ.

Вечером 19 декабря вооруженный мужчина, предположительно Евгений Манюров, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Жертвой стрелка стал сотрудник ФСБ, еще четверо работников спецслужбы получили ранения. Пострадал один гражданский. Сам Манюров был ликвидирован ответным огнем силовиков.

Теги: стрельба, Лубянка, Подольск, новости РБК
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