Соседи стрелка с Лубянки рассказали о его характере и семье

Евгений Манюров, который, предположительно, устроил стрельбу на Лубянке, жил нелюдимо и мало с кем общался. С самого детства он жил в одном и том же доме в Подольске с матерью и бабушкой, рассказали РБК жильцы.

Соседка Манюрова по подъезду рассказала, что он был «ничем не примечательным человеком, тихим и спокойным». По ее словам, мужчина жил обособленно, его никогда не видели в компании с кем-либо. «О его занятии стрельбой было почти неизвестно. Лишь однажды он предложил ее мужу «съездить в тир пострелять», но тот отказался», — сообщила она. О хобби Манюрова соседи узнали только из новостей. Семейных скандалов в его квартире никогда не происходило, саму семью она характеризует как интеллигентную.

Старшая по дому также говорит о том, что Манюров ни с кем не дружил, не было известно и о его отношениях с девушками. Его бабушка умерла примерно полтора года назад, она была заслуженной учительницей.

Охранник ТЦ, в котором работала мать Манюрова, рассказал, что в последний раз его видели три дня назад, когда он заходил за покупками. «Он был замкнутый, тихий», — характеризует стрелка охранник. Бутик, в котором работала его мать, некоторое время прекратил приносить выручку и полгода назад закрылся.