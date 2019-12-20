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Стрельба на Лубянке ,  
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Силовики пришли в стрелковый клуб ДОСААФ из-за стрелка с Лубянки

В московском стрелковом клубе ДОСААФ проводят следственные действия по делу о стрельбе на Лубянке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и коммуникаций клуба Игоря Филимонова.

По его словам, силовики пришли в ДОСААФ из-за появившейся в СМИ информации, что подозреваемый в стрельбе на Лубянке тренировался в этом стрелковом клубе. При этом речь об обысках не идет, добавил Филимонов.

РБК направил запрос в пресс-службу СКР.

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Теги: новости РБК, стрельба, Москва, Лубянка, ДОСААФ
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