Следствие попросило арестовать нового фигуранта дела Baring Vostok

Следователи запросили у суда арест для нового фигуранта дела Baring Vostok — бывшего директора банка «Восточный» по инвестициям Александра Цакунова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«Поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цакунова», — заявила Морозова. Цакунов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Как писал РБК, Цакунов был задержан 19 декабря. Силовики пришли к нему с обыском утром, а затем допросили.

По делу Baring Vostok о мошенничестве проходят шесть человек: основатель фонда Майкл Калви, топ-менеджеры Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, а также бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров. Они были задержаны в феврале 2019 года, часть из них находятся под стражей, часть — под домашним арестом. По версии следствия, Калви убедил совет директоров банка проголосовать за сделку по уступке кредита ПКБ (аффилировано с Baring) на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG (сделка была одобрена в феврале 2017 года). Силовики считают, что акции стоили лишь 600 тыс. руб. и банку был нанесен ущерб. Заявление в ФСБ, после которого было возбуждено дело, написал миноритарий банка Шерзод Юсупов.