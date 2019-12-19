Аксенов уволил главу Минэнерго Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым уволил Вадима Белика с должности министра топлива и энергетики республики. Соответствующий документ опубликован на портале правительства республики.

«Прекратить полномочия Белика Вадима Даниловича и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра топлива и энергетики Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», — говорится в тексте указа.

Указа о назначении нового человека на эту должность Аксенов пока не подписал.

Вадим Белик был назначен на должность министра топлива и энергетики Крыма в июле 2017 года. До этого с декабря 2014 года он трудился на посту первого заместителя главы республиканского Минэнерго.