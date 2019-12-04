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Аксенов сообщил о назначении шести новых министров Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести руководителей министерств. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня подписал указы о назначении шести министров. Среди них как действующие главы министерств, так и новые лица», — написал Аксенов.

В числе назначенных — министр экономического развития Дмитрий Шеряко, который ранее занимал должность заместителя руководителя министерства финансов республики; министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик, ранее возглавлявшая МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»; министр имущественных и земельных отношений Анна Анюхина; министр строительства и архитектуры Михаил Храмов; министр транспорта Сергей Карпов и министр культуры Арина Новосельская.

Запись в facebook пользователя aksenov.rk

Аксенов отметил, что все победители кадрового проекта «Твое правительство», в рамках которого выбираются новые главы министерств, будут названы к концу дня 5 декабря.

Также глава Крыма отметил, что участники конкурса, которые не победили, но показали достойные результаты, смогут войти в резерв управленцев республики.

Члены крымского правительства сложили свои полномочия 20 сентября, после того как депутаты Госсовета Крыма переизбрали Аксенова на новый срок. До этого глава республики отправил в отставку руководителей всех муниципалитетов. Кадровые решения Аксенов объяснил необходимостью сформировать новую команду.

Теги: Крым, министры, Сергей Аксенов
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