Эксперты оценили риски введения экспресс-тестов на алкоголь для водителей

Прежде чем наделять сотрудников ГИБДД полномочиями проверять всех водителей на алкоголь и наркотики на месте без веских причин, необходимо разработать методики для экспресс-диагностики. Такое мнение в разговоре с РБК выразил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Идею наделить сотрудников ГИБДД правом проверять всех водителей на алкоголь и наркотики с помощью экспресс-тестирования МВД обсуждает не первый год. На сегодняшний день полицейские ориентируются в том числе на запах алкоголя и неустойчивость позы остановленного для проверки водителя, а экспресс-тесты помогут распознать опьянение в неочевидных случаях, рассчитывают в ведомстве.

«Экспресс-тест должен быть точным и определять вещества сразу. Я думаю, что все упирается в наличие вот этих тестов. Ведь надо их не просто создать, их надо проверить. Наладить их серийное производство», — назвал Лысаков возможную причину того, что инициатива до сих пор не принята.

Он также обратил внимание на «неоднозначность целесообразности» применения таких экспресс-тестов. «С одной стороны, делать это необходимо, поскольку достаточно большое количество водителей находятся под воздействием наркотических, психотропных веществ. С другой стороны, есть определенные риски и сомнения, что это, возможно, будет использовано в коррупционных целях для получения мзды», — отметил Лысаков. Он также предположил, что из-за тестов можно будет оказывать психологическое давление на водителей: инспектор может сделать вид, что анализ является положительным, хотя на самом деле это не так.