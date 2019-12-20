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Эксперты оценили риски введения экспресс-тестов на алкоголь для водителей

Прежде чем наделять сотрудников ГИБДД полномочиями проверять всех водителей на алкоголь и наркотики на месте без веских причин, необходимо разработать методики для экспресс-диагностики. Такое мнение в разговоре с РБК выразил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Идею наделить сотрудников ГИБДД правом проверять всех водителей на алкоголь и наркотики с помощью экспресс-тестирования МВД обсуждает не первый год. На сегодняшний день полицейские ориентируются в том числе на запах алкоголя и неустойчивость позы остановленного для проверки водителя, а экспресс-тесты помогут распознать опьянение в неочевидных случаях, рассчитывают в ведомстве.

«Экспресс-тест должен быть точным и определять вещества сразу. Я думаю, что все упирается в наличие вот этих тестов. Ведь надо их не просто создать, их надо проверить. Наладить их серийное производство», — назвал Лысаков возможную причину того, что инициатива до сих пор не принята.

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Он также обратил внимание на «неоднозначность целесообразности» применения таких экспресс-тестов. «С одной стороны, делать это необходимо, поскольку достаточно большое количество водителей находятся под воздействием наркотических, психотропных веществ. С другой стороны, есть определенные риски и сомнения, что это, возможно, будет использовано в коррупционных целях для получения мзды», — отметил Лысаков. Он также предположил, что из-за тестов можно будет оказывать психологическое давление на водителей: инспектор может сделать вид, что анализ является положительным, хотя на самом деле это не так.

«В который раз предлагают разрешить проверки на месте. Думаю, в конечном итоге их разрешат. Только это должно быть очень строго оформлено регламентом. У меня, как у гражданина, четко должно быть прописано право отказаться [от экспресс-теста]», — сказал РБК партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. Он также отметил, что инициатива может грозить тем, что нечестные сотрудники будут использовать экспресс-тесты для «бытового шантажа», и опасения по этому поводу очень серьезные.

В свою очередь, Лысаков обратил внимание на то, что водителям нужно быть осторожными при отказе от использования экспресс-тестов. «Водитель может отказаться от этих экспресс-методов, но он не имеет права отказаться от медицинского освидетельствования. И вот здесь не все понимают разницу», — предупредил он. Лысаков напомнил, что отказ от медицинского освидетельствования является для суда основанием лишения водителя прав на управление автомобилем.

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В пресс-центре МВД России РБК сообщили, что использование экспресс-приборов для обнаружения алкоголя позволит инспекторам оперативно проводить предварительную проверку водителей транспортных средств, не ограничиваясь только на свои ощущения и запах, исходящий от водителя, и выявлять тех, кто управляет транспортными средствами в состоянии опьянения.

Там добавили, что эти средства будут только индикаторами нарушения, они могут иметь разные принципы работы («бумажный» наркотест, бесконтактный детектор алкоголя). При этом в обоих случаях для уточнения вида наркотика или количества спиртного будет проводиться дополнительная проверка более точными приборами или посредством лабораторных исследований.

О разработке МВД соответствующего законопроекта стало известно еще в июне. На данный момент согласно базе нормативно-правовых актов проект постановления находится на стадии обсуждения и экспертизы.

Теги: МВД, проект, проверки, ГИБДД, алкоголь, новости РБК
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