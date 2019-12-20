Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд руб.

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд руб.

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска к стриминговому сервису Twitch, поданного из-за показа матчей английской премьер-лиги, и прекратил производство по делу, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Ранее связанная с Rambler структура ООО «Рамблер Интернет Холдинг» потребовала в суде заблокировать принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch из-за трансляции матчей английской премьер-лиги, права на показ которых в России принадлежат Rambler, а также выплатить ей компенсацию около 180 млрд руб. В Twitch претензии назвали несправедливыми, поскольку на платформе нет собственного контента, однако отметили, что приняли необходимые меры для устранения нарушения.

18 декабря стало известно, что Rambler Group отозвала свой иск. Как сообщили в группе, стороны пришли к мировому соглашению. Согласно нему российская компания не будет требовать от стриминговой платформы денежную компенсацию.