Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод

Среди городов России наибольший объем загрязненных сточных вод сбрасывают в природные водоемы Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов России в 2018 году».

«При этом значительная часть таких стоков в указанных и иных городах приходится на коммунальные канализации», — уточняется в документе.

Несмотря на лидерство в списке самых крупных загрязнителей, неочищенные выбросы в Москве и Санкт-Петербурге с 2009 года сократились: с 1584 млн куб. м до 854,6 млн куб. м и с 1105 млн куб. м до 951,2 млн куб. м соответственно.

Среди других крупных загрязнителей природных водоемов специалисты назвали Самару и Тольятти, Челябинск, Омск, Владивосток, Красноярск, Волгоград, Иркутск и Усть-Илимск, Кировск (Мурманская область), а также Коряжму и Новодвинск в Архангельской области и другие.

В 2015 году на 30 крупнейших городов России приходилось 34% загрязненных сточных вод, в 2017 году этот показатель вырос до 39%, а в 2019 снизился до 37%. Кроме того, составители доклада отмечают, что с 2005 по 2018 год число отчитывающихся водопользователей в сельском хозяйстве сократилось почти на 70%.