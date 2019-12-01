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Диетолог предупредила о возможном вреде красной икры

Красную икру нельзя есть в больших количествах, так как есть риск получить передозировку витаминами, сообщила РБК диетолог Елена Соломатина.

«Красная икра — очень концентрированный продукт. В ней много витаминов, в том числе витаминов А, Е и D. Этот один из самых витаминизированных продуктов нужно есть в небольшом количестве», — сказала диетолог. По ее словам, жирорастворимые витамины могут накапливаться в организме и вызывать передозировку — они не выводятся из организма, как растворимые витамин С или витамины группы B. «Ложками икру есть не стоит», — предупредила врач.

По словам Соломатиной, раньше в красную икру добавляли уротропин — препарат, который сейчас запрещен. Она отметила, что его в основном кладут в «браконьерскую» икру или икру в пластмассовых баночках, поэтому врач посоветовала покупать икру от известных производителей, отметив, что брендовую продукцию проверяют на уротропин.

Рекомендации по черной икре такие же, как и по красной, добавила Соломатина. «Как правило, черная икра бывает просто менее соленой. Витамины и макроэлементы похожи на те, которые содержатся в красной икре. Все то, что относится к красной икре, относится и к черной [в том числе и добавление уротропина]», — добавила она.

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Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

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Согласно данным GfK, за год, с октября 2018-го по сентябрь 2019-го, каждый третий россиянин хотя бы раз покупал красную икру. Потребление продукта при этом выросло на 22% по сравнению с предыдущим периодом. На рост спроса могло повлиять снижение цены на икру из-за хорошего улова, отмечал в беседе с РБК вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. При этом директор по развитию сети супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова отметила, что перед Новым годом цены на красную икру традиционно растут на 15–20%.

Теги: красная икра, вред
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