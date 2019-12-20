Сенат США одобрил кандидатуру на пост первого заместителя госсекретаря

Ранее Биган также фигурировал среди кандидатов на пост американского посла в Москве. Однако в августе он сообщил журналистам, что не будет занимать дипломатические должности в России и сосредоточится на деятельности в Северной Корее.

Стивен Биган был назначен на пост спецпредставителя США по КНДР в апреле 2018 года. С 2004 по 2018 годы он занимал должность вице-президента американской корпорации Ford Motor Company. Ранее, в 1992-1994 годах, он руководил московским отделением Международного республиканского института (неправительственная некоммерческая исследовательская организация).