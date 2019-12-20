Сенат США одобрил кандидатуру на пост первого заместителя госсекретаря

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру специального представителя США по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря, следует из результатов голосования.
Назначение поддержали 90 сенаторов, против высказались трое.
При этом Биган планирует продолжить свою работу на посту спецпредставителя США по КНДР, сообщает Wall Street Journal (WSJ).
На посту первого заместителя замгоссекретаря Биган заменит Джона Салливана, которого американский лидер Дональд Трамп назначил на должность посла США в России в октябре текущего года.