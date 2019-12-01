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Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года. Это следует из данных, опубликованных на сайте прокуратуры столицы.

Согласно статистике надзорного ведомства, за указанный период в Москве украли 221 машину марки Toyota, 140 автомобилей Hyundai и 159 Kia. Мошенники чаще всего интересовались автомобилями Kia (97), Hyundai (64) и Skoda (49).

Всего с января по октябрь в федеральный розыск в связи с совершением в Москве преступлений, предусмотренных ст. 158 (кража) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ, в федеральный розыск были объявлены 1 558 машин. Это на 567 автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года — в 2018 году в розыск были обвялены 2 125 машин. Согласно статистике, больше всего краж, угонов и мошенничеств, связанных с незаконным завладением автомобиля, в 2019 году были зарегистрированы в Юго-Восточном (311 машин), Южном (280) и Юго-Западном (272) округах.

Размер материального ущерба владельцам автомобилей, угнанных в столице в этом году, составил 2,7 млрд руб. При этом возмещено было только 5% от этой суммы или 132,7 млн, руб.

Летом специалисты Роскачества дали рекомендации по защите автомобиля от угона. В организации посоветовали использовать в автомобиле брелок с электронным устройством, принимающим и передающим сигналы, без которого машина не будет заводиться. Помимо этого можно применять ПИН-коды для кнопок, которые активируют зажигание. В Роскачестве добавили, что в автомобиле можно ставить замок на руль и коробку передач, использовать спутниковую сигнализацию и GPS/GSM-маяк. 

Теги: прокуратура, угон автомобиля, Москва
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