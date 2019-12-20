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Трамп назвал имя своего представителя на деле по импичменту в сенате

Главным защитником президента США на предстоящих слушаниях по делу об импичменте в сенате, вероятнее всего, будет адвокат Пэт Чиполлоне. Об этом заявил Дональд Трамп в четверг, пишет The Hill.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Чиполлоне представлять интересы президента, Трамп ответил «Судя по всему, да».

Он добавил, что с Чиполлоне будут работать и другие юристы, но тот будет играть главную роль в стратегии защиты главы государства. Кроме того, Белый дом рассматривает еще несколько кандидатур, которые смогут сыграть свою роль в защите Трампа в сенате.

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Чиполлоне был назначен на пост советника при президенте Дональде Трампе в октябре 2018 года, сменив на этом посту Дона Макгана. До этого юрист был партнером фирмы Stein, Mitchell, Cipollone, Beato & Missner, где его клиентом был Трамп.

Reuters пишет, что 53-летний республиканец Чиполлоне в октябре направил в конгресс письмо, в котором сообщил, что Белый дом не намерен сотрудничать по расследованию дела об импичменте, назвав его «шарадой».

Чиполлоне официально представлял главу государства на протяжении всего процесса о его импичменте. В начале декабря он объяснил отказ Трампа от участия в слушаниях по импичменту тем, что палата представителей конгресса не сможет «обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний».

Теги: Дональд Трамп, импичмент, США
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