Трамп назвал имя своего представителя на деле по импичменту в сенате

Трамп назвал имя своего представителя на деле по импичменту в сенате

Главным защитником президента США на предстоящих слушаниях по делу об импичменте в сенате, вероятнее всего, будет адвокат Пэт Чиполлоне. Об этом заявил Дональд Трамп в четверг, пишет The Hill.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Чиполлоне представлять интересы президента, Трамп ответил «Судя по всему, да».

Он добавил, что с Чиполлоне будут работать и другие юристы, но тот будет играть главную роль в стратегии защиты главы государства. Кроме того, Белый дом рассматривает еще несколько кандидатур, которые смогут сыграть свою роль в защите Трампа в сенате.

Чиполлоне был назначен на пост советника при президенте Дональде Трампе в октябре 2018 года, сменив на этом посту Дона Макгана. До этого юрист был партнером фирмы Stein, Mitchell, Cipollone, Beato & Missner, где его клиентом был Трамп.